Nonostante la crisi economica, il Barcellona è pronto a intervenire sul calciomercato: si aspettano sorprese per Juventus e Inter

Con il Paris Saint-Germain in Champions League il Barcellona non ha dato il meglio di sé, anzi. La crisi economica e finanziaria, poi, non aiuta la situazione. Intanto, però, il nuovo presidente Joan Laporta ha intenzione di investire in maniera importante sul calciomercato, cercando di esaudire qualche desiderio del suo tecnico Ronald Koeman. Occhi ben aperti, quindi, per Inter e Juventus, che potrebbero vedersi soffiare qualche campione dai blaugrana.

Calciomercato Juventus e Inter, Barcellona pronto allo sgambetto | I dettagli

Luis Suarez è partito l’estate scorsa, ma il suo posto è rimasto vacante al Barcellona, troppo preso dai problemi societari e finanziari. Il nuovo presidente, Joan Laporta, però ha intenzione di accontentare le richieste dell’allenatore dei blaugrana, l’olandese Ronald Koeman.

Al primo posto, nella lista dei desideri del tecnico, c’è sicuramente Erling Haaland. L’attaccante norvegese del Borussia Dortmund sta dimostrando tutto il suo potenziale, e per questo motivo rimane uno dei calciatori che tutti vorrebbero in squadra. Anche la Juventus. Strapparlo alla concorrenza sarà abbastanza difficile, specie perché il costo del cartellino non è proprio a buon mercato: al momento, è valutato intorno ai 90 milioni di euro.

Ma non è l’unico su cui entrambe le squadre hanno buttato un occhio. Anche Memphis Depay, dell’Olympique Lione, è uno dei nomi che condividono Barcellona e i bianconeri, ma qua si inserisce anche l’Inter, che aveva iniziato a sondare il terreno per l’attaccante olandese.

E qui veniamo al più grande sgambetto che i blaugrana potrebbero fare a una big del nostro campionato. Poteva, infatti, mancare nell’elenco dei papabili quello di Romelu Lukaku? Certo che no, l’attaccante dell’Inter sarebbe per Koeman un’ottima alternativa se le prime due opzioni dovessero sfumare. Altrimenti c’è Georginio Wijnaldum del Liverpool, che, guarda a caso, è in orbita sia della Juventus, sia dei nerazzurri.

Insomma, qual si voglia soluzione, per l’attacco del Barcellona, potrebbe scontentare i due club italiani. La battaglia sta per iniziare, resta solo da capire chi la spunterà.