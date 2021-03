L’argentino ex Real Madrid ha rinnovato il suo contratto con il Psg, spegnendo le possibilità di mercato di Juventus e Inter

Juventus e Inter lo avevano sognato, avevano pensato per un momento di potersi avvicinare ma non c’è concretamente mai stata la possibilità e oggi è arrivata la conferma definitiva: Angel Di Maria ha rinnovato il suo contratto con il Paris Saint-Germain fino al 2022 spegnendo definitivamente le possibilità per i club italiani di avvicinarsi a lui.

Il club parigino, reduce dall’accesso ai quarti di finale contro il Barcellona, ha annunciato il rinnovo dell’ex Real Madrid con un comunicato: “Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare l’estensione del contratto di Angel Di Maria per un’ulteriore stagione con opzione di prolungamento per il secondo anno. Il 33enne della Nazionale argentina è ora legato al club della capitale fino al 30 giugno 2022″.

Calciomercato, Di Maria rinnova con il Psg fino al 2022

“Arrivato al club nel 2015, il nativo di Rosario ha giocato 248 partite (87 gol e 99 assist) con il club rossoblù, contribuendo notevolmente ad ampliare il primato del club della capitale nelle ultime stagioni. Il mancino ha vinto 16 trofei con il club parigino: 4 titoli di campione francese (2016, 2018, 2019, 2020), 4 Coppe di Lega (2016, 2017, 2018, 2020), 4 Coppe di Francia (2016, 2017, 2018, 2020) e 4 trofei dei campioni (2016, 2018, 2019, 2020)”.

Lo stesso Di Maria potrebbe risultare decisivo nell’arrivo di Leo Messi a Parigi al termine della stagione. I due argentini si sono parlati al termine della sfida di Champions e la ‘Pulce’ avrebbe confessato al trequartista del Psg la voglia di giocare insieme il prossimo anno. Nel frattempo i campioni di Francia si godono Di Maria, spegnendo qualsiasi chance di mercato per le pretendenti.