Non è un mistero che una delle sorprese della stagione del Milan è certamente Theo Hernandez: il terzino, nel radar di diversi top club europei, non si nasconde e si sbilancia sul suo futuro nonostante i rumor di calciomercato

Il Milan punta a chiudere nel migliore dei modi una stagione che, con il passare delle settimane, ha visto i rossoneri allontanarsi sempre più dalla vetta occupata dall’Inter. Dal calcio giocato al calciomercato, il club di via Aldo Rossi deve ‘difendersi’ dalle possibili offensive Theo Hernandez: arriva l’annuncio sul futuro del terzino.

Calciomercato Milan, Theo Hernandez allo scoperto: c’è l’annuncio

Theo Hernandez è senza dubbio uno dei pilastri del Milan di Stefano Pioli. Il terzino ha rilasciato delle dichiarazioni ad ‘AS’ riguardo al suo futuro, viste le numerosissime voci che lo vorrebbero lontano da Milanello. “Sono molto felice qui al Milan. Dal primo momento in cui sono arrivato”, ha dichiarato il laterale francese, “squadra, tifosi e l’intera società mi hanno accolto molto bene”.

Parole al miele per il club meneghino, con la ferma intenzione di restare ancora a lungo, protagonista, a Milano: “Quando è così, quando sei così bravo in una squadra, semplicemente non vuoi andare via. Io voglio restare qui ancora per molto tempo”.

Un chiaro messaggio ai club che, da mesi, seguono con interesse Hernandez con l’intenzione di provare un assalto nel prossimo calciomercato estivo: nulla da fare, il terzino ha la ferma intenzione di restare al Milan.