Il difensore della Juventus, Giorgio Chiellini, parla dal ritiro della Nazionale del futuro del tecnico bianconero Andrea Pirlo

Domani sera l’Italia di Roberto Mancini esordirà nelle qualificazioni per il prossimo Mondiale del 2022 in Qatar. Tra i convocati c’è anche il difensore della Juventus, Giorgio Chiellini, che quest’oggi in conferenza stampa è al fianco del tecnico Mancini. Il centrale difensivo bianconero parla anche del futuro del suo allenatore Andrea Pirlo e dichiara: “Sul futuro di Pirlo hanno già chiarito tutto Nedved e Paratici. Non credo di dover rispondere perché ci sono domande sulle Nazionali”. Parole che dunque confermano le recenti dichiarazioni dei due dirigenti bianconeri e che avvicinano Pirlo alla permanenza.

Italia, in conferenza parla Chiellini: “Non si può sbagliare”

Comincia domani sera una nuova avventura per l’Italia, che disputerà la prima partita di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. L’avversaria sarà l’Irlanda del Nord, e oggi in conferenza stampa si presentano Roberto Mancini e Giorgio Chiellini. Il difensore della Juventus chiede concentrazione ai compagni e dichiara: “Non dobbiamo sottovalutare la partita, ci siamo già scottati anni fa. Non possiamo sbagliare, quindi il punto di vista mentale non mi preoccupa”. Poi parole anche sul compagno di reparto in Nazionale e alla Juventus, Leonardo Bonucci, che domani timbrerà il cartellino delle 100 presenze in Nazionale: “Io sono stato fuori un anno, Bonucci è già un capitano della Nazionale e della Juventus”.