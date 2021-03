I rumors sulla cessione di Dybala scuotono il mondo della Juventus. Sono in tanti a non essere d’accordo con la decisione di Agnelli

Infortunato e indisponibile per lunga parte della stagione, il futuro di Paulo Dybala sembra sempre meno a tinte bianconere. Dagli ultimi rumors di calciomercato, infatti, la sua cessione da parte della Juventus di Andrea Agnelli pare ormai una cosa quasi fatta. Ma sono in molti a credere che la mossa pensata dalla dirigenza dei torinesi sia quasi un suicidio.

Paolo Paganini, per esempio, che su Twitter scrive: “Buongiorno. I rumors di mercato indicano come cessione probabile quella di #Dybala. Personalmente troverei la cosa sbagliata: 1 perché non giocando il suo valore è sceso e 2 perché è un giocatore sul quale costruire l’attacco futuro della #Juventus“.

Insomma, i pro di tenerlo non superano i pro di lasciarlo partire.