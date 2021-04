Assegnati ufficialmente i diritti per la trasmissione delle gare del prossimo Mondiale che si disputerà, l’anno prossimo, in Qatar: ecco tutti i dettagli

La stagione calcistica è sempre più vicina al termine e le attenzioni, per l’anno prossimo, restano alte per il Mondiale che andrà in scena in Qatar. In tal senso, sono stati appena assegnati ufficialmente i diritti per trasmettere le 64 gare che comporranno la Coppa del Mondo: ecco i dettagli.

LEGGI ANCHE >>>Euro 2020, pubblico negli stadi | La decisione UFFICIALE

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus e Inter, addio ad un passo | Destinazione a sorpresa

Qatar 2022, diritti alla Rai: è UFFICIALE

Alla Rai i diritti per la trasmissione, su diverse piattaforme (dalla televisione alla radio, passando per i canali digitali) dei 64 incontri che comporranno il prossimo Mondiale in Qatar. L’ufficialità è arrivata con i seguenti dettagli, come riportato dall’‘Ansa’.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

La tv di Stato estenderà la programmazione attraverso la ripetizione di momenti salienti, reportage e interviste. Saranno almeno 28 le partite trasmesse dalla televisione pubblica e che comprenderanno il match di apertura, le semifinali e la finale.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, tre club su Milik | C’è sempre la Juventus

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, scenario clamoroso | Dimissioni senza Lukaku!

Copertura completa, come richiesto dalla FIFA, e che vede al momento contro ogni pronostico la beffa di Amazon. Il colosso di Jeff Bezos potrebbe, tuttavia, tornare in corsa acquistando parte dei diritti nei prossimi mesi.