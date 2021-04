La Juventus programma le prossime mosse di calciomercato in vista della stagione 2021/22: il big di Pirlo può partire favorendo il colpo dell’Inter

Occhi puntati sulla prossima sessione di calciomercato per la Juventus di Pirlo che potrebbe vedere diverse pedine salutare Torino in estate. In tal senso, un’operazione in uscita del club bianconero porterebbe ad un assist a sorpresa per l’Inter di Conte: i dettagli.

Calciomercato Juventus, cessione in Premier: Conte gioisce

Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, il Liverpool di Jurgen Klopp avrebbe messo gli occhi su un big bianconero. Si tratta di Aaron Ramsey, in uscita dai bianconeri il prossimo giugno e desideroso di fare ritorno in Premier League.

La dirigenza torinese farebbe partire il gallese per 15 milioni di euro che, insieme al pesante ingaggio da 7 milioni annui, frutterebbe un risparmio considerevole per le casse juventine. I ‘Reds’, seppur non pienamente convinti, hanno la necessità di sostituire il partente Wijnaldum.

Sul 30enne ex PSV, tra i diversi club, sarebbe in prima fila l’Inter pronta ad accoglierlo a zero la prossima estate. Situazione dunque in divenire, con la cessione di Ramsey al Liverpool che darebbe il via libera alla partenza di Wijnaldum: assist inatteso dei bianconeri all’ex Conte che può quindi fiondarsi sul roccioso centrocampista in uscita dai ‘Reds’.