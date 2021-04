Ronaldo non è soddisfatto del rendimento della sua squadra e pensa al cambio per dare la scossa: nuovo allenatore!

È un’annata davvero difficile quella che sta vivendo il Real Valladolid, la squadre gestita da Ronaldo Nazario. Il club spagnolo occupa la quartultima posizione in Liga e dista soltanto un punto dalla zona retrocessione diretta, pertanto c’è bisogno di fare punti in queste ultime otto giornate per scongiurare una discesa in Serie B spagnola.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Alexis Sanchez delude | Futuro in bilico

Ieri è arrivata una sconfitta molto delicata tra le proprie mura contro il Granada per 1-2, ma grazie al passo falso dell’Elche il distacco tra le due compagini è rimasto invariato. La prossima settimana ci sarà una delicata trasferta a Bilbao contro l’Athletic e bisogna provare a fare punti per non rischiare il sorpasso dalle squadre che inseguono.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, torna e riparte | Tentativo di scambio choc con l’Inter

Calciomercato, un italiano in panchina per Ronaldo Nazario: Di Biagio o Donadoni in lotta

Viste le due sconfitte consecutive e i soli due punti conquistati nelle ultime quattro gare, il presidente Ronaldo Nazario starebbe lavorando per dare uno scossone alla squadra e potrebbe esserci un cambio in panchina, così come riportato dalla testata giornalistica spagnola ‘Elgoldigital’.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, assalto all’esterno in Bundesliga | C’è una condizione

Sembra essere sempre più vicino dunque l’esonero di Sergio Gonzalez, che potrebbe essere sostituito da un italiano. Nel mirino potrebbe esserci l’amico del ‘Fenomeno’ Luigi Di Biagio, oppure si potrebbe optare per un tecnico esperto in salvezze come Roberto Donadoni.

Le prossime ore potrebbero essere decisive per capire se ci sarà o meno l’esonero per il tecnico del Real Valladolid.