La Juventus sembra in procinto di attuare una vera e propria rivoluzione sul calciomercato. I bianconeri, in particolare, potrebbero dare l’assalto a un nuovo laterale: ecco tutti i dettagli

La Juventus quest’oggi ha trovato un’importante vittoria in classifica per trovare continuità in campionato e blindare la qualificazione alla prossima Champions League. I bianconeri hanno subito diverse delusioni cocenti in questa stagione. Si pensi all’eliminazione per mano del Porto già agli ottavi di finale o ai brutti passi falsi in campionato che hanno impedito alla Vecchia Signora di trovare continuità in questa stagione, ultimo tra tutti quello casalingo contro il Benevento.

Nelle ultime uscite era richiesta una reazione importante ed è arrivata, come dimostra anche la vittoria di oggi contro il Genoa. L’obiettivo della Juventus ora resta assolutamente chiudere al meglio la stagione, ma la società sta già pianificando il futuro e soprattutto in ottica calciomercato. Al netto della situazione relativa i big e delle eventuali cessioni, potrebbero essere diversi gli innesti interessanti nella rosa dei torinesi. Una pista importante potrebbe condurre direttamente in Bundesliga e in particolare nel Borussia Dortmund.

Calciomercato Juventus, Paratici mette nel mirino Guerreiro: cifre e dettagli

Una posizione in cui la Juventus potrebbe presto intervenire è quella relativa l’esterno sinistro. Una pista che potrebbe riscaldarsi sensibilmente nei prossimi mesi è quella relativa Raphael Guerreiro. I bianconeri, infatti, vogliono investire per arrivare a un terzino sinistro di livello: in quella posizione né Bernardeschi né Alex Sandro hanno mai veramente convinto.

Il laterale portoghese ha un contratto in scadenza a giugno del 2023 e una valutazione che si aggira attorno ai 25-30 milioni di euro. C’è una condizione, però, che pare indispensabile per il suo approdo a Torino. L’affare, infatti, potrebbe concretizzarsi solo nel caso in cui non arrivasse la qualificazione alla prossima Champions League per il Borussia Dortmund. I rapporti tra i due club restano in ogni caso ottimi e la pista potrebbe diventare parecchio concreta nei prossimi mesi sul mercato.