L’Atalanta non si ferma e consolida il quarto posto in classifica: ancora tre punti d’oro per la compagine nerazzurra. Non basta la doppietta di Vlahovic

Ancora una vittoria da urlo per l’Atalanta, che supera 2-3 al Franchi la Fiorentina. Decisivo ancora Duvan Zapata con una doppietta e Ilicic dagli undici metri: non basta il serbo Vlahovic, ancora una volta autore di una doppietta da applausi. Tre punti importantissimi in ottica Champions per la compagine bergamasca, che consolida così il quarto posto a quota 41 punti.

Fiorentina-Atalanta 2-3, tabellino e classifica

FIORENTINA (5-3-2): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Pezzella, Quarta (77′ Venuti , Biraghi; Amrabat (71′ Borja Valero), Castrovilli (71′ Eysseric), Bonaventura (77′ Callejon); Kouame, Vlahovic. A disposizione: Terracciano, Rosati, Olivera, Malcuit, Barreca, Montiel, Ponsi, Monteanu. Allenatore: Iachini.

ATALANTA (4-2-3-1): Gollini; Toloi, Palomino, Romero(46′ Djimsiti), Gosens; de Roon Freuler ; Malinovskyi (63′ Maehle), Pasalic, Muriel (63′ Ilicic); Zapata A disposizione: Sportiello, Rossi, Caldara, Sutalo, Ruggeri, Lammers, Kovalenko, Miranchuk. Allenatore: Gasperini.

MARCATORI: 13′ e 41′ Zapata (A), 57′ e 67′ Vlahovic (F), 70′ Ilicic (A)

AMMONITI: Romero (A), Pezzella (F), Amrabat (F), Milenkovic (F)

ARBITRO: Sacchi di Macerata

LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI SERIE A

Inter 74, Milan 63, Juventus 62, Atalanta 61, Napoli 59, Lazio 55*, Roma 54, Hellas Verona 41, Sassuolo 40, Sampdoria 36, Bologna 34, Udinese 33, Genoa 32, Spezia 32, Fiorentina 30, Benevento 30, Torino 27*, Cagliari 22, Parma 20, Crotone 15

*una partita in meno