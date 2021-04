Il calciomercato di Juventus e Milan può vedere una ghiotta occasione dalla Spagna: top player scaricato, può arrivare ‘gratis’ in Serie A

Milan e Juventus con lo sguardo già alla prossima stagione. Si passerà da un calciomercato estivo che può regalare diversi cambiamenti alle rose di Pioli e Pirlo, con un’intrigante occasione dalla Spagna: il big è destinato a dire addio, può salutare a costo zero.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, futuro Morata | Le ultime dalla Spagna

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, Tuchel lo ‘scarica’ | Assalto al big

Calciomercato Juventus e Milan, occhi a Madrid: Zidane non lo vuole più

Secondo quanto riportato da ‘Diario Gol’, il Real Madrid avrebbe deciso di salutare Isco. Il trequartista spagnolo, che Zidane da tempo non vuole più, è in scadenza l’anno prossimo con le ‘Merengues’ e starebbe puntando ad un addio immediato a costo zero.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

L’ex Malaga sa che non rientra più nei piani del tecnico francese e può quindi provare a forzare la cessione. Ad opporsi c’è però Florentino Perez che intende fare cassa con Isco anche se, liberandolo, risparmierebbe sul ricco ingaggio del trequartista.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, scambio due per uno | Affare da 80 milioni

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, occhi sul talento di Bielsa! Cifre e dettagli

Un’occasione che se si presentasse davvero ‘gratis’, vedrebbe Juventus e Milan in primissima fila per l’estate: l’addio di Isco al Real è sempre più vicino.