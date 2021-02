Il Real Madrid ha preso una decisione: Marcelo, Bale e Isco andranno via in estate a parametro zero, si risparmiano 30 milioni di ingaggio

Il club di Florentino Perez ha deciso: in estate andranno via a parametro zero tre dei giocatori con l’ingaggio più alto. Si tratta di Isco Alarcon, Gareth Bale e Marcelo, che lasceranno il Real Madrid. Per i tre, quindi, sarà sfida nella finestra di calciomercato che si aprirà a breve.

Calciomercato, il Real libera Isco, Bale e Marcelo | Occhio alla Juventus

Per poter investire nel calciomercato estivo, il Real Madrid ha bisogno di sfoltire la sua rosa, ma soprattutto ha bisogno di abbassare il monte ingaggi. La decisione quindi è stata presa: con i loro 30 milioni di stipendio, Isco, Marcelo e Bale non faranno più parte della squadra dei Blancos dalla prossima estate.

I tre calciatori, un po’ sorpresi dalla notizia, hanno dato il via libera ai lori agenti per trovare squadre che possano eguagliare gli stipendi percepiti con i Merengues, ma non sarà così facile, sia a causa della cifra elevata – Bale prende 17 milioni di euro l’anno, Marcelo quasi 10 e Isco 6,5 -, sia a causa della loro età – Bale 31, Marcelo 32, Isco 28 anni -, e delle prestazioni.

Gareth Bale, in prestito al Tottenham, ha un futuro ancora incerto, dato che il ritorno a Londra non è stato come lui se lo aspettava con l’allenatore José Mourinho non troppo contento di quello che ha fatto con gli Spurs. Poi, appunto, il problema ingaggio. Uno delle ipotesi è che l’esterno gallese possa addirittura arrivare ad appendere le scarpette al chiodo.

Per quanto riguarda Isco, invece, corteggiato anche da alcuni club di Serie A, ad accaparrarsi le sue prestazioni potrebbe essere il Siviglia di Julen Lopetequi, che già ha avuto modo di allenare il trequartista spagnolo durante la sua breve parentesi alla guida del Real Madrid.

Infine, Marcelo. Per il terzino sinistro, a Madrid dal 2007, il futuro sembra essere sempre più bianconero. La Juventus di Andrea Agnelli è la prima candidata (oltre a essere la più interessata) per il dopo-Real del trentaduenne di Rio de Janeiro.