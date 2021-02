Calciomercato Juventus, offerto Militao | Paratici ha le idee chiare

Il profilo di un calciatore molto discusso in Spagna potrebbe presto avvicinarsi alla Juventus sul calciomercato. Paratici sembra avere le idee molto chiare sul suo futuro: le ultime novità

La Juventus è in una fase cruciale della sua stagione, alla ricerca di vittorie pesanti per raggiungere gli obiettivi prefissati a inizio anno. In un momento in cui i bianconeri lottano sul campo, bisogna prestare in ogni caso grande attenzione anche alla dinamiche di calciomercato. La Vecchia Signora, infatti, resta alla finestra per diversi nomi importanti per rinforzare la rosa, a caccia dei colpi giusti per Andrea Pirlo.

In tal senso, i bianconeri sono spesso accostati a diversi nomi di primo livello per la loro difesa. Ultimamente, è evidente la crescita di de Ligt e Demiral come centrali, ma i torinesi, in ogni caso, potrebbero valutare un profilo in grado di disimpegnarsi sia come laterale basso che come centrale difensivo. L’identikit giusto conduce al nome di Eder Militao. Il terzino spagnolo sta vivendo una stagione di gran lunga al di sotto delle aspettative con la maglia del Real Madrid. Ecco tutte le ultime novità e il possibile scenario che lo condurrebbe in Italia.

Calciomercato Juventus, Eder Militao offerto ai bianconeri: la valutazione di Paratici

Eder Militao è ormai arrivato a un bivio cruciale della sua carriera. Il difensore ha vestito la maglia del Real Madrid dopo un investimento molto importante dei Blancos che hanno speso addirittura 50 milioni di euro per prelevarlo dal Porto. Il terzino, però, non ha mai reso secondo le aspettative e in questa stagione ha collezionato solo poche presenze senza riuscire a brillare particolarmente.

Il calciatore è già stato accostato ai club italiani negli scorsi mesi, in particolare a Milan e Juventus. Ora il suo futuro potrebbe essere in bianconero: il difensore infatti è stato offerto ai torinesi, ma Paratici sembra avere le idee chiare. La Juventus infatti concluderà l’operazione solo in prestito biennale con diritto di riscatto: delle condizioni simili a quelle che hanno portato Morata a Torino la scorsa estate. Vedremo se la trattativa riuscirà a decollare o se prevarranno altre ipotesi per il futuro di Militao.