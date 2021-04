Il Milan prepara la strategia vincente per superare la concorrenza di Inter e Juventus per aggiudicarsi il trequartista

Continua il lavoro di Paolo Maldini per rinforzare la rosa del Milan in vista della prossima stagione. La società dovrà fare i conti con alcune cessioni e molti pezzi grossi potrebbero lasciare il club a fine stagione. I rossoneri da diverso tempo ormai hanno messo nel mirino Rodrigo De Paul che sta disputando forse la sua miglior stagione da quando è in Italia: 8 gol e 7 assist in campionato che stanno trascinando l’Udinese alla salvezza e adesso gli occhi delle grandi sono puntati su di lui.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, De Paul in cima alla lista | Occhio al ritorno di fiamma

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, indizio sul futuro | Doppia strada per Conte!

Calciomercato Milan, De Paul per sostituire Calhanoglu

L’Udinese difficilmente riuscirà a trattenere l’argentino al termine di questo campionato. Le pretendenti sono tante e per De Paul sembra arrivato il momento di fare il salto in una big. Il prezzo richiesto dal club friulano è di 35 milioni di euro e insieme al Milan continua il pressing di Inter e Juventus. Ecco perché il club rossonero ha pronta un’offerta che può scalfire la concorrenza.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, addio all’attaccante | Colpo in Serie A

I rossoneri potrebbero dover fare i conti con la perdita di Hakan Calhanoglu che non ha ancora trovato l’intesa per il rinnovo che dipenderà in gran parte dalla qualificazione del club alla prossima Champions League. La perdita del trequartista turco potrebbe portare il Milan allo sprint decisivo per De Paul. Per battere la concorrenza Maldini è pronto a offrire all’Udinese due giocatori tra Gabbia, Conti, Krunic e Plizzari più una parte cash. Nelle prossime settimane potrebbero esserci passi in avanti del Milan che è pronto all’assalto.