Il Milan lavora per il calciomercato e potrebbe presto dire addio all’attaccante: nuova esperienza in Serie A

È un’annata particolare quella che sta vivendo il Milan, che era partita nel migliore dei modi conquistando la vetta della classifica di Serie A e mantenendola fino a fine gennaio. Il sogno scudetto però si è infranto con il calo arrivato negli ultimi mesi che ha lanciato l’Inter verso il primo posto che sembra ormai blindato.

I nerazzurri ora sono ormai lanciato verso lo scudetto e il Milan ha un distacco troppo ampio dalla vetta. I rossoneri però non avevano l’obiettivo di arrivare primi, ma dall’estate scorsa sognano il ritorno in Champions League che è ancora possibile. Bisogna fare bene in queste ultime sei gare per tenere distante il Napoli, che occupa la quinta posizione e dista appena tre punti da Ibrahimovic e compagni.

Calciomercato Milan, addio Mandzukic: futuro ancora in Serie A. Ci pensa la Fiorentina

Mentre la squadra lavora per raggiungere l’obiettivo primario prefissato nella scorsa estate, la dirigenza rossonera non smette di programmare il futuro e studia le mosse da attuare in estate sia per quanto riguarda il calciomercato in entrata che quello in uscita. Tra i diversi giocatori in scadenza c’è anche Mario Mandzukic, che fin qui non è riuscito a incidere.

Il croato ha totalizzato sei presenze in Serie A dal mese di gennaio a oggi ed è stato per molto tempo indisponibile a causa di un infortunio. Il suo contratto non sarà rinnovato dopo la scadenza di giugno e si cerca già una nuova squadra. Sulle sue tracce potrebbe esserci la Fiorentina.

I viola vogliono rialzarsi in maniera definitiva la prossima annata e potrebbero puntare su un calciatore di esperienza per l’attacco.