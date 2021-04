La Juventus protagonista di una possibile operazione di mercato clamorosa: doppio scambio con il Manchester United che oltre Cristiano Ronaldo vuole un altro big

La Juventus è concentrata sul campo e sull’obiettivo quarto posto da mettere in cassaforte. La squadra di Pirlo deve conquistarsi il traguardo nelle ultime giornate, ma intanto la società guarda al mercato. L’estate vedrà protagonisti i bianconeri, chiamati a rivoluzionare una rosa andata troppe volte in difficoltà in questa stagione. Attese possibili sorprese, con il Manchester United che potrebbe dar vita ad un doppio scambio con i bianconeri.

Calciomercato Juventus, doppio scambio con lo United

La Juventus è infatti alle prese con il caso Cristiano Ronaldo: il portoghese ha un contratto sino al 2022, ma gli ultimi malumori hanno riacceso un possibile ritorno di fiamma verso Manchester, squadra che lo portò per primo alla ribalta. I ‘Red Devils’ credono al colpo, con il giocatore disposto anche a decurtarsi lo stipendio pur di rivestire i colori United. Il club è così pronto a sferrare una proposta clamorosa.

Oltre Ronaldo, infatti, il Manchester United punta Matthijs de Ligt, difensore 21enne con un contratto sino al 2024. L’olandese, tra le promesse del futuro, ha un valore di mercato pari a 80 milioni che si sommerebbero ai 30 per il cartellino di Cristiano Ronaldo. Protagonista di un gol e un assist in 21 presenze, la Juventus lo considera incedibile, ma l’offerta inglese può essere discussa.

Calciomercato Juventus, Ronaldo al centro delle trattative

Il Manchester United mette sul piatto i cartellini di Victor Lindelof ed Anthony Martial: il difensore, classe 1994, ha un valore di mercato pari a 25 milioni, venti in meno dell’attaccante autore di sette gol in questa stagione. Un valore complessivo di 70 milioni contro i 110 dei calciatori bianconeri: gli inglesi pareggerebbero l’offerta mettendo 40 milioni cash oltre ai due profili.

Un’operazione da 180 milioni complessivi sulla quale la Juventus è chiamata a riflettere. La differenza la farà soprattutto la volontà di Cristiano Ronaldo: se chiederà di essere ceduto sarà difficile trattenerlo, e l’offerta dello United potrebbe essere presa seriamente in considerazione.