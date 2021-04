Nella prossima estate di calciomercato, l’Inter di Antonio Conte potrebbe salutare Arturo Vidal, centrocampista cileno arrivato dal Barcellona di Ronald Koeman. Al suo posto, i nerazzurri potrebbero puntare su un centrocampista francese del Tottenham ora di Ryan Mason: stiamo parlando di Moussa Sissoko, forte mezz’ala degli Spurs. Le ultime sui trasferimenti nel campionato italiano di Serie A



L’Inter di Antonio Conte, nonostante i due pareggi consecutivi contro Napoli e Spezia, è sempre più vicina alla conquista dello scudetto, obiettivo che manca alla Beneamata dal maggio del 2010. I nerazzurri sono infatti a nove lunghezze dalla matematica del trionfo in una stagione che, soprattutto in campionato, ha visto diversi protagonisti in positivo ed anche qualcuno in chiaroscuro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, salta il rinnovo | Va in scadenza nel 2022

Parliamo ad esempio di Arturo Vidal, centrocampista cileno arrivato in nerazzurro dal Barcellona la scorsa finestra estiva di calciomercato. L’ex giocatore di Juventus e Bayern Monaco è stato probabilmente il peggiore dei suoi nella campagna europea in Champions League ed anche in campionato l’unico acuto è arrivato proprio contro la Vecchia Signora nella sfida di San Siro. In quest’ottica, Vidal potrebbe lasciare l’Inter nei mesi estivi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, niente rinnovo | Doppio addio clamoroso

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, post Pirlo | Flick e due colpi gratis

Calciomercato Inter, addio Vidal. Colpo in Premier League per rimpiazzarlo

In caso di partenza di Arturo Vidal, già nel mirino del Marsiglia di Jorge Sampaoli, suo ex commissario tecnico al Cile, l’Inter avrebbe in canna il nome giusto per rimpiazzarlo rinforzando il centrocampo in vista della prossima stagione. Stiamo parlando di Moussa Sissoko, mezz’ala francese del Tottenham ora di Ryan Mason, dopo l’esonero di lunedì di un grande ex nerazzurro, Josè Mourinho.

In questa stagione con la maglia degli Spurs, Sissoko ha collezionato 24 presenze di cui quasi la metà scendendo in campo da titolare. Il giocatore francese ha una valutazione in sede di calciomercato che si aggira attorno ai 10/15 milioni di euro ed un contratto con la società londinese non di lunghissima scadenza, i termini si concluderanno infatti nel 2023.