La Juventus è già proiettata al prossimo calciomercato estivo, con diversi nomi sul taccuino di Fabio Paratici: per il CFO bianconero spunta la clamorosa idea di scambio con il top club spagnolo, Bentancur può dire addio

Una gara cruciale per il cammino della Juventus in campionato, quella che vedrà la squadra di Pirlo ospite al ‘Franchi’ della Fiorentina. I bianconeri sono chiamati a vincere per non perdere il treno Champions, fondamentale anche da un punto di vista economico. Proprio in tal senso, in attesa che la sessione estiva di calciomercato riapra ufficialmente, la dirigenza bianconera è già attiva per i prossimi colpi: spunta il clamoroso piano per lo scambio con Bentancur.

Calciomercato Juventus, Bentancur nel super scambio: cifre e dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, le attenzioni della Juventus per quanto riguarda il prossimo mercato saranno tutte rivolte verso la Liga spagnola. Da questo punto di vista, occhio ad un possibile super scambio con il Real Madrid: Rodrigo Bentancur potrebbe dunque essere uno dei prossimi rinforzi scelti da Florentino Perez. Il centrocampista uruguagio è in scadenza il 30 giugno 2024 e guadagna attualmente circa 2,5 milioni di euro a stagione.

La Juventus mette gli occhi, ancora una volta, su Marco Asensio. Il gioiello spagnolo, 25 anni ed in scadenza nel 2023, ha un ingaggio più elevato del collega bianconero: oltre 5 milioni annui. Ecco dunque che l’affare potrebbe rappresentare un’importante plusvalenza per le casse di Real e Juventus, pronte a lavorare in sinergia per limitare gli esborsi durante l’estate.

Asensio ha una valutazione di circa 50 milioni di euro e diversi top club europei sono sulle sue tracce: discorso analogo per Bentancur che può essere valutato intorno ai 40 milioni di euro.