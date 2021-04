Un futuro ancora tutto da scrivere, in casa Inter, per quanto riguarda il tecnico Antonio Conte: con lo scudetto ad un passo, la società nerazzurra è pronta a prendere una decisione determinando il destino dell’allenatore pugliese

Un finale di stagione che promette grandi soddisfazioni per l’Inter di Conte. I nerazzurri, a +10 sul Milan secondo, sono ad un passo dal realizzare il sogno scudetto. Dal campo al calciomercato, in casa Inter resta da decifrare il futuro di Conte: arriva l’annuncio su quella che potrebbe essere la decisione dell’allenatore leccese.

Calciomercato Inter, futuro Conte: “Vorrà il massimo”

L’Inter prosegue spedita la sua corsa trionfale verso lo scudetto. La sfida con l’Hellas Verona per avvicinarsi al grande obiettivo anche se a tenere banco, in casa nerazzurra, è sempre il futuro di Antonio Conte. In tal senso, il giornalista Giancarlo Padovan ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport 24’ di quello che potrebbe essere il destino dell’allenatore leccese: “Non credo che se ne vada, anche se ha mercato. Non sarà semplice, tuttavia, trovare per lui una squadra in caso di addio visto l’ingaggio che ha con l’Inter”.

Padovan ha poi proseguito: “Non escludo che vi siano società che lo cerchino, però quello che guadagna ora è una cifra piuttosto consistente. Lui gioca su questo, ci sarà un remake di villa Bellini a fine campionato, in un clima però più disteso vista la vittoria dello scudetto”. Il giornalista conclude con quello che, secondo lui, sarà l’epilogo per quanto riguarda il futuro nerazzurro di Antonio Conte. “Credo che alla fine continuerà con l’Inter, ma vorrà il massimo. Vedremo se e come l’Inter saprà accontentarlo“.

Situazione dunque in divenire, con la permanenza di Antonio Conte nella Milano nerazzurra che rimane un’ipotesi più che viva per la società di Steven Zhang.