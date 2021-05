Uno dei grandi ex del big match Juventus-Milan si sbilancia e, a sorpresa, lascia i bianconeri fuori dalla prossima Champions League: le parole di Josè Altafini

Intervenuto ai microfoni di ‘Radio 1’, durante la trasmissione “Un sogno nel cuore”, l’ex attaccante Josè Altafini ha detto la sua sulla corsa Champions. In vista del big match tra Juventus e Milan che potrebbe decidere tanto della candidata ad occupare il quarto posto, Altafini ha detto: “Penso che alla fine Napoli e Milan ci andranno, mi farebbe piacere se la Juventus rimanesse fuori dalla Champions League”.

Juventus-Milan, Altafini punge i bianconeri: “Non è colpa di Pirlo”

Altafini ha proseguito: “Pirlo? Il problema non è stato lui, ma la rosa. Se hai la rosa forte, vinci anche se sei un allenatore giovane. La gara di domenica escluderà qualcuno, pronosticare chi è difficile”. Il commentatore ed ex centravanti di Napoli, Milan e Juventus ha poi concluso: “Le squadre hanno sofferto molto per il covid-19 e per gli infortuni. Mourinho? Sono curioso di vederlo alla Roma, visti anche i suoi recenti esoneri”.

Ancora tre giorni alla super sfida dell’Allianz Stadium che decreterà, con ogni probabilità, la grande favorita per la corsa all’ultimo posto disponibile per la Champions League 2021/22.