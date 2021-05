Uno degli artefici dello scudetto dell’Inter Lautaro potrebbe lasciare l’Italia per trasferirsi in Premier, ecco l’intreccio di calciomercato

Se l’Inter è riuscita a conquistare il suo diciannovesimo scudetto con quattro giornate d’anticipo parte del merito va anche a Lautaro Martinez. L’attaccante argentino, classe 1997, in coppia con Romelu Lukaku, ha messo la firma su 36 delle 74 marcature messe a segno in stagione dalla squadra di Antonio Conte. Con questi numeri e queste prestazione difficilmente ‘El Toro’ non avrebbe potuto attirare sirene dal calciomercato, e infatti dalla Premier League starebbero pensando proprio a lui per sostituire il bomber in partenza.

Calciomercato Inter, il Liverpool vuole Lautaro | L’intreccio con il PSG

L’intreccio è un po’ complicato, ma non così difficile da capire. Dopo l’eliminazione in Champions League in semifinale contro il Manchester City, il campioncino francese Kylian Mbappé sembra essere sempre più lontano da Parigi. Il suo obiettivo, infatti, è quello di alzare al cielo la coppa dalle grandi orecchie, e l’idea è che al Paris Saint-Germain la strada ormai sia definitivamente chiusa, dicono da ‘todofichajes.com’.

Gli sceicchi, quindi, dovrebbero correre ai ripari, sempre secondo quanto rivela il portale di calciomercato spagnolo, e avrebbero messo nel mirino Mohamed Salah, l’attaccante ex Fiorentina e Roma, che dal 2017 è in forza al Liverpool, con il quale ha vinto prima nell’Europa che conta e poi ha riportato nella città inglese la Premier League dopo trent’anni d’assenza.

Ed è proprio qui che entrerebbe in ballo Lautaro Martinez. L’attaccante dell’Inter, infatti, è l’uomo su cui i Reds potrebbero puntare per il futuro. Ma ci sono dei ma giganteschi. Innanzitutto l’argentino, come dichiarato dal direttore tecnico dei milanesi Piero Ausilio, dovrebbe firmare a breve il rinnovo di contratto con i nerazzurri dopo il congelamento di qualche tempo fa a causa del cambio di agente. Il secondo problema potrebbe essere il costo che hanno fissato dal club di Zhang. Per riuscire, infatti, a strappare alla squadra di Conte uno dei suoi migliori giocatori servirebbero 111 milioni di euro, ovvero la clausola rescissoria per l’estero stando a quanto previsto dal contratto in essere, altrimenti comunque il prezzo è fissato intorno ai 70.