Mancano ancora alcune settimane alla chiusura dei campionati in tutta Europa ma uno degli addii, da tempo nell’aria, è stato appena ufficializzato dal Bayern Monaco: il capitano dei bavaresi David Alaba, in una lunga intervista, ha salutato la società che lo ha consacrato nel grande calcio

David Alaba ed il Bayern Monaco, un divorzio dopo tredici stagioni, la maggior parte vincenti, insieme. Il campione austriaco, a 29 anni, ha dunque deciso di cambiare aria e provare nuovi stimoli lontano dal club tedesco. È lo stesso Alaba ad aver ufficializzato l’addio, nel prossimo calciomercato estivo, al sito del Bayern, giustificando la sua scelta in un addio sentito sia per il club, che per tifoseria e città.

LEGGI ANCHE >>>Juventus, l’ex ‘salva’ Pirlo e attacca | “Vorrei non andassero in Champions”

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, sfuma Locatelli | ‘Scippo’ dalla big spagnola!

Calciomercato, Alaba saluta: “Il Bayern è casa mia”

“Sono venuto qui a 16 anni, da Vienna e ora guardo indietro a quasi metà della mia vita, 13 anni dopo. Questo dice davvero tutto, il club è la mia famiglia, la mia casa ed il mio posto speciale. Mi mancherà la città, qui è nato mio figlio e vivono i suoi nonni, rimarrà un legame forte tra noi“. “Cosa mi mancherà di più? Lo spogliatoio, i miei compagni di squadra e i tifosi allo stadio”.



Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Alaba, corteggiato da diversi top club europei, è stato a lungo sul taccuino, tra le altre, della Juventus. Da tempo si parla di un suo futuro al Real Madrid, con un ‘ufficioso’ accordo tra le parti che potrebbe essere annunciato al termine della stagione.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, scambio in Premier e Juventus ‘beffata’ | Eriksen sacrificato

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Roma, Mourinho ‘già esonerato’ | I dettagli

“Lascio il Bayern con le lacrime agli occhi ma non vedo l’ora di iniziare la mia nuova avventura“, ha concluso poi Alaba, “Al Bayern auguro ancora tanto successo e non ho dubbi che sarà così”. Nell’attuale stagione con la maglia del Bayern Monaco, Alaba ha collezionato ha collezionato 42 presenze, con 2 reti e 5 assist vincenti per i compagni.