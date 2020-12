Calciomercato Juventus, sfuma il colpo a zero | C’è l’accordo

La Juventus è stata accostata in più occasioni al calciatore sul calciomercato, ma ora sembra esserci l’accordo con un altro club. Di seguito tutti i dettagli e le cifre



Il futuro di David Alaba sembra ormai segnato. Il laterale basso non ha rinnovato il suo contratto con il Bayern Monaco e sembra ormai pronto all’addio ai tedeschi. La Juventus sembrava uno dei club in prima fila per ingaggiare il forte austriaco, ma il suo futuro con ogni probabilità proseguirà in Spagna. C’è l’accordo, secondo le ultime indiscrezioni, con il Real Madrid. Di seguito le ultime novità e le cifre dell’affare.

Calciomercato Juventus, Alaba va al Real Madrid: le cifre dell’accordo

In Spagna rilanciano con forza sempre maggiore l’accordo tra David Alaba e il Real Madrid. Il terzino austriaco, secondo quanto riporta ‘don diario’, sarebbe pronto a firmare con i Blancos per una cifra di 10 milioni l’anno. Dovrebbe stipulare un contratto di tre anni, con scadenza dunque nel 2024, quindi in tutto guadagnerà 30 milioni. Non sarebbero vere le presunte richieste del calciatore superiori ai 15 milioni e il calciatore sarebbe comunque inserito tra i big della squadra con cifre da capogiro. L’accordo sembra dunque imminente e la Juventus tagliata fuori dalla corsa.