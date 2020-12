Calciomercato Juventus, assalto al big | Scambio in Serie A

La Juventus sta sondando una pista decisamente interessante sul calciomercato di gennaio. Di seguito tutte le ultime novità e il possibile scambio in Serie A per i bianconeri



La Juventus sembra intenzionata a concretizzare l’assalto a uno dei calciatori più chiacchierati dell’ultimo periodo. Stiamo parlando di Alejandro Gomez. Il trequartista è finito al centro delle polemiche dopo il dissidio con Gasperini e sembra ormai ai saluti con l’Atalanta, dopo le esclusioni dell’ultimo periodo. Anche i bianconeri potrebbero tentare l’assalto e stanno provando a sondare il terreno. Di seguito tutti gli ultimi aggiornamenti.

Calciomercato Juventus, occhi su Gomez: si tenta lo scambio con Bernardeschi

Il futuro dell’argentino potrebbe dunque essere a Torino con la maglia della Juventus. Il calciatore piace ad Andrea Pirlo che potrebbe puntare sulle sue qualità. I bianconeri stanno pensando a uno scambio con Federico Bernardeschi che si trasferirebbe in prestito per un anno e mezzo. Non si tratta di un’operazione facile da chiudere. In primis, per la volontà dell’esterno ex Fiorentina che sembra restio a lasciare Torino. Poi anche per l’alto ingaggio da 4 milioni di euro l’anno del calciatore che potrebbe essere troppo elevato per le casse dell’Atalanta. La Juventus ha comunque sondato la pista nelle ultime settimane.