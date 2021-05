Sono ore calde in casa Roma, per quello che sarà il futuro della squadra giallorossa, salutato Fonseca che dirà addio a fine campionato, è già stato ufficializzato il ‘colpo’ Mourinho. Per lo ‘Special One’, però, spuntano già le prime ombre sul suo futuro capitolino: esonero dietro l’angolo

Il 6-2 in semifinale di andata di Europa League incassato dal Manchester United ha sancito in maniera definitiva quello che era uno scenario, già ampiamente pronosticato. Fonseca non sarà più l’allenatore della Roma che, a partire dal prossimo 1 luglio, ha già annunciato l’accordo con Josè Mourinho. L’allenatore portoghese è reduce dall’amaro esonero con il Tottenham e, dopo il triplete alla guida dell’Inter, ha deciso di fare ritorno in Serie A. Ecco dunque che, ancor prima che l’avventura giallorossa dello ‘Special One’ cominci, spunta la clamorosa ipotesi esonero quasi immediato.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, nasce la nuova Roma | Quattro colpi per Mourinho

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Roma, UFFICIALE: scelto l’allenatore | È Mourinho!

Calciomercato Roma, Mourinho rischia già: quotato l’esonero

Oltre dieci anni dopo è tempo di riaccogliere Mourinho nel calcio italiano. Sarà la Roma ad approfittare dell’esperienza del portoghese che, in attesa del calciomercato estivo, ha tutta l’intenzione di rilanciare il progetto giallorosso facendo meglio del suo connazionale Fonseca. In tal senso però, non solo luci per quello che sarà il cammino dello ‘Special One’ in quel di Trigoria.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Secondo quanto riporta ‘Sisal Matchpoint’, infatti, l’esonero del portoghese prima di Natale sembrerebbe un’ipotesi tutt’altro che remota. Gli esperti credono dunque nell’esonero di Mourinho, quotato a 9, viste anche le recenti esperienze abbastanza negative, quella recente con gli ‘Spurs’ su tutte.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Roma, UFFICIALE: deciso il futuro di Fonseca | L’annuncio

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per il centrale | Occhio alla Roma!

Uno scenario complesso che, diverse settimane prima che l’era Mourinho cominci ufficialmente, mettono ulteriore pressione allo ‘Special One’ pronto a confrontarsi con una delle piazze più calde d’Italia.