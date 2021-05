L’Inter si gode il 19esimo scudetto della sua storia, conquistato dopo una trionfale rimonta sui cugini rossoneri: archiviato il successo in Serie A, in casa Inter si pensa al prossimo calciomercato estivo: il big può salutare la squadra di Conte

La sfida contro la Sampdoria ufficialmente da campioni in carica per l’Inter di Antonio Conte. Archiviato il 19esimo scudetto, in casa nerazzurra è tuttavia già tempo di pensare al prossimo calciomercato estivo. In tal senso, potrebbero arrivare amare sorprese per uno dei pilastri di Conte: contatti già avviati, l’addio è possibile in vista della stagione 2021/22.

Calciomercato Inter, intrigo Lautaro: contatti con il top club

Il cambio di agente ha portato, per stessa ammissione del ds interista Piero Ausilio, a un ripartire praticamente da zero per quanto riguarda le trattative per il rinnovo di Lautaro Martinez. Se da un lato l’accordo con il ‘vecchio’ entourage del ‘Toro’ era ormai ad un passo, adesso il futuro del gioiello ex Racing de Avellaneda, può essere lontano dalla Serie A.

Stando a quanto riportato da ‘Cadena Cope’, il Real Madrid fresco di eliminazione dalla Champions per mano del Chelsea di Tuchel, avrebbe avviato i contatti con il calciatore per la prossima estate. Al momento l’Inter non sarebbe stata interpellata dai ‘Blancos’ che vedono in Lautaro una delle possibili alternative di lusso al sogno Mbappè.

Il classe ’97 in questa stagione ha siglato 17 reti in 44 presenze complessive, attesandosi insieme a Lukaku come una delle coppie più prolifiche d’Europa.