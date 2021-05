Dopo la cinquina rifilata alla Sampdoria nella festa scudetto di San Siro, l’Inter è già orientata verso quello che sarà un calciomercato estivo ricco di colpi di scena. L’ad nerazzurro Beppe Marotta avrebbe velatamente deciso di non continuare l’inseguimento per uno dei gioielli protagonisti in Serie A

Con il 19o scudetto il tasca, in casa Inter è già tempo di valutare le prossime mosse in vista del calciomercato estivo. Diversi i nomi sul taccuino di Beppe Marotta che, tuttavia, avrebbe già scartato uno dei nomi maggiormente accostati alla squadra di Antonio Conte. Rivelazione e colpo rifiutato dall’ad: arrivano le dichiarazioni del noto giornalista.

Calciomercato Inter, no di Marotta: sfuma il colpo

Gian Luca Rossi, giornalista sportivo, ha parlato ai microfoni di ‘Top Calcio 24’ delle strategie di mercato del club nerazzurro. L’Inter, infatti, avrebbe accantonato la pista che porta ad uno dei gioielli della Serie A, per il quale l’Inter era in primissima fila da mesi.

“Marotta, tra le righe, ha detto no a Rodrigo de Paul“, ha riportato il giornalista che ha poi aggiunto, “Se l’Inter riesce a tenere i big, c’è già da leccarsi i baffi“. Una strategia che vede dunque la società nerazzurra accantonare la pista che porta al talento dell’Udinese.

Per de Paul, sia in Italia che all’estero, c’è da tempo la fila. In questa stagione con la squadra friulana, de Paul ha collezionato 35 presenze con 9 reti e ben 10 assist vincenti.