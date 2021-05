Calciomercato Juventus, occhi sul bomber del futuro | Colpo in Serie A!

Calciomercato Juventus: il club bianconero monitora Giacomo Raspadori, osservato speciale nel match del Mapei Stadium. Non solo Locatelli: tutte le cifre e i dettagli



È già vigilia di campionato per la Juventus di Pirlo. Ieri l’allenatore è stato confermato sulla panchina bianconera all’indomani del crollo casalingo col Milan, ma la trasferta sul campo del Sassuolo rappresenta l’ultima spiaggia nella corsa alla prossima Champions League. Domani sera, infatti, Cristiano Ronaldo e compagni saranno impegnati contro la squadra di De Zerbi e non possono più sbagliare. La sfida del Mapei Stadium offre inoltre diversi spunti di calciomercato. Il nome più chiacchierato, infatti, è quello di Manuel Locatelli, primo obiettivo del club bianconero a centrocampo. Ma non solo. Un osservato speciale sarà anche Giacomo Raspadori, che si sta mettendo sempre più in mostra in questa stagione. Ecco tutte le cifre e i dettagli.

Calciomercato Juventus, occhi su Raspadori | Cifre e dettagli

Il giovane attaccante classe 2000 sta vivendo una stagione da assoluto protagonista nel Sassuolo di De Zerbi. Complici i problemi fisici di Caputo, il talento dell’Under 21 azzurra ha trovato sempre più spazio e subito un buon impatto anche dal punto di vista realizzativo. Sono infatti 5 gol e 2 assist in Serie A in poco più di 1000 minuti di impiego, e spicca la doppietta di San Siro contro il Milan. La Juventus, da sempre attenta ai giovani calciatori italiani, potrebbe così mettere nel mirino anche Raspadori. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Il 21enne ha un lungo contratto fino al 2024 con il club neroverde e ad oggi è valutato almeno 15 milioni di euro. La sua valutazione, però, è inevitabilmente destinata a salire nei prossimi mesi e la Juve potrebbe approfittare della trattativa per Locatelli per impostare i primi sondaggi. Occhi puntati, dunque, sull’asse Juve-Sassuolo anche per Raspadori.