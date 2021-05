Il Milan non vuole aspettare Gianluigi Donnarumma: il portiere rossonero è ai saluti con le visite mediche per Maignan. L’attacco social

Un annuncio a sorpresa: Gianluigi Donnarumma è sempre più lontano dal Milan. Nelle scorse settimane ci sarebbero stati dei contatti tra il suo noto agente, Mino Raiola, e Paolo Maldini con l’intera dirigenza milanese. Il suo futuro sembra altrove con le visite mediche in giornata del portiere del Lille, Mike Maignan, arrivato per 15 milioni di euro. Le richieste alte del suo procuratore porteranno così l’estremo difensore campano via dal Milan con tanti top club d’Europa molto interessati a lui. Un cambio improvviso per il classe 1999 che sarà protagonista ai prossimi Europei difendendo da titolare la porta della Nazionale italiana.

Calciomercato Milan, la critica social per Donnarumma e Raiola

Così il direttore di TeleLombardia, Fabio Ravezzani, ha voluto esprimere il suo pensiero sull’intera vicenda tra rinnovo e possibile addio: “Il Milan non ha fatto bene a chiudere la pantomima con Donnarumma. Ha fatto benissimo. Lui e Raiola vadano a fare i fenomeni altrove”. Poi ha voluto fare un confronto a distanza proprio con la leggenda rossonera, ora nel quadro societario dei rossoneri: “Maldini è diventato Maldini perché era un calciatore eccezionale, con una famiglia eccezionale e un procuratore straordinario sul piano umano e professionale come Beppe Bonetto. Donnarumma ha Raiola. Per questo non diventerà mai come Maldini”.

Una decisione che è stata presa in pochi giorni con il Milan che punterà tutto su Mike Maignan, che sta sostenendo le visite mediche con il club rossonero dopo esser sbarcato a Linate nella serata di ieri.