Calciomercato Inter, sfida al Milan per il colpo a zero | I dettagli

Calciomercato Inter: l’attuale situazione economica costringerà il club nerazzurro a monitorare con grande attenzione i possibili colpi a parametro zero. Sfida al Milan: tutti i dettagli

Sono state ore infuocate anche in casa Inter. Antonio Conte non è più l’allenatore dei nerazzurri: il tecnico ha raggiunto un accordo per l’addio anticipato, che è ora ufficiale. Una separazione inevitabile: l’ex Juve ha chiesto la continuità del progetto iniziato, mentre la proprietà impone un ridimensionamento dei costi e dei sacrifici in rosa. Una spaccatura che arriva dopo la conquista dello scudetto. In ogni caso, a prescindere dall’allenatore il club nerazzurro non investirà importanti cifre per i colpi in entrata e sarà così costretta a monitorare con maggiore attenzione il mercato dei parametri zero. Ecco l’ipotesi dalla Premier League per la fascia sinistra: possibile sfida al Milan. Tutti i dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, ipotesi Bertrand a parametro zero | Sfida al Milan!

Uno dei possibili profili monitorati dall’Inter potrebbe essere quello di Ryan Bertrand. È già ufficiale il suo addio al Southampton a parametro zero: il laterale campione d’Europa con il Chelsea sarà svincolato a partire dal primo luglio. Il club nerazzurro potrebbe così fare un tentativo per il colpo a zero. Young è infatti ai saluti e l’esperto 31enne rappresenterebbe un’importante alternativa per la fascia sinistra. Possibile sfida al Milan. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Bertrand è già stato accostato anche ai rossoneri per ricoprire il ruolo di vice Theo Hernandez. Un possibile derby di mercato per il colpo a parametro zero. Vi terremo aggiornati.