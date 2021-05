Il Napoli continua a lavorare per il nuovo allenatore ed è pronta all’annuncio: c’è la data dell’ufficialità

Sono giorni importanti e movimentati in Italia, dove si decidono le sorti della prossima stagione anche e soprattutto in base alle varie scelte degli allenatori. Da ieri iniziano ad arrivare ufficialità importanti, prima c’è stato l’addio di Antonio Conte dall’Inter mentre oggi potrebbe essere il turno di Allegri alla Juventus.

Per quanto riguarda il Napoli, invece, l’addio di Gattuso è arrivato a inizio settimana, dopo la beffa per la mancata qualificazione in Champions League a causa del pareggio contro l’Hellas Verona per 1-1 proprio all’ultima giornata di campionato, che ha consentito alla Juventus di arrivare al quarto posto.

Calciomercato Napoli, ufficialità di Spalletti in arrivo entro una settimana

Gattuso intanto ha scelto la panchina della Fiorentina mentre per il Napoli sembrerebbe essere ormai stata fatta la scelta. I ‘Partenopei’ infatti dovrebbero ripartire da Luciano Spalletti e l’ufficialità potrebbe arrivare entro una settimana.

Il Napoli era stato vicino a Conceicao ma alla fine l’affare è sfumato, ora sono pronti a chiudere con il tecnico italiano che in passato ha vissuto buone annate con Roma e Napoli, lottando anche per lo scudetto sulla panchina dei giallorossi e conquistando la Champions con l’Inter.

Sarà ancora questione di giorni dunque per quanto riguarda la panchina del Napoli, che sembra ormai aver deciso per Spalletti e entro una settimana sarà ufficiale.