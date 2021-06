L’ex presidente dell’Inter ha parlato di un possibile ritorno in nerazzurro e delle difficoltà dovute alla pandemia

In una situazione di grande difficoltà da parte dell’Inter dal punto di vista societario, arrivano le parole di Erik Thohir che da ex presidente non ha dimenticato l’affetto per il club nerazzurro e si è espresso durante un’intervista podcast con lo Youtuber Deddy Corbuzier. L’imprenditore indonesiano si è espresso così in merito alla possibilità di riprendere l’Inter:

Calciomercato Inter, Thohir: “La tentazione c’è ma è difficile”

«La tentazione di tornare c’è, soprattutto da quando l’Inter ha vinto il campionato. La tentazione c’è di acquistarla di nuovo, soprattutto da quando Conte è andato via. Penso che oggi tutto sia difficile, la pandemia è ancora in corso». Thohir è uscito definitivamente dalla società nel 2019, cedendo tutte le quote ma come sottolineo da lui stesso, la voglia di tornare è forte.

Ad oggi la proprietà nerazzurro ha ricevuto un prestito di 275 milioni di euro da dover restituire entro tre anni. L’ipotesi Thohir è affascinante ma poco percorribile viste le gravi problematiche economiche e la crisi dovuta alla pandemia. Lo stesso imprenditore indonesiano ha confermato l’impossibilità di un suo ritorno, almeno nell’immediato.