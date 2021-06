L’Inter pensa alla rivoluzione per la prossima estate e c’è una big sulle tracce di Lautaro Martinez: idea di scambio tra top

Non è un periodo semplice quello che sta vivendo l’Inter, che dopo la vittoria dello scudetto che mancava da undici anni si è subito fiondata sul calciomercato per iniziare a programmare i colpi della prossima annata e anche le eventuali cessioni, con l’obiettivo di restare competitivi per lottare ancora per vincere la Serie A.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ritorno di fiamma sulla fascia | Colpo low cost

L’addio di Antonio Conte non ha sicuramente dato una mano in tal senso, in quanto si è accantonato il progetto iniziato due anni fa, ma con l’arrivo di Simone Inzaghi si può ambire comunque a traguardi importanti. Molto dipenderà dalla rosa e dalle operazioni in uscita che saranno effettuate.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, assalto a Lukaku | Maxi scambio: la risposta!

Calciomercato Inter, Atletico Madrid insidioso ma i nerazzurri ‘provocano’: Lautaro via solo per Joao Felix

Tra i calciatori in bilico c’è Lautaro Martinez, che è seguito dalle grandi squadre e può essere sicuramente un nome che garantirebbe la giusta plusvalenza per far rifiatare il bilancio. Sulle sue tracce ci sarebbe l’Atletico Madrid, ma l’Inter sarebbe pronta a una provocazione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, da Milano a Torino a zero | E’ un vecchio pallino di Allegri

Per cedere l’argentino, infatti, i nerazzurri potrebbero discutere l’addio solo qualora sul piatto dovesse esserci Joao Felix. Entrambi i calciatori sarebbero valutati circa 120 milioni di euro per uno scambio.

Il problema ingaggio del portoghese si risolverebbe sfruttando le agevolazioni del decreto crescita.