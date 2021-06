Allegri vuole un play per la sua Juventus. Locatelli a parte, occhio al possibile tentativo per un big in scadenza di contratto fra un anno

Va benissimo Locatelli, ma Allegri preferirebbe un altro nome a dir poco sorprendente per il ruolo di play della sua Juventus: parliamo di Marcelo Brozovic. Il croato è un vecchio pallino del tecnico livornese appena tornato sulla panchina bianconera e qualche stagione fa, quando all’Inter era sempre in discussione e in procinto di andar via, raggiunse pure un accordo con ‘La Vecchia Signora’ fatto poi saltare dal dietrofront della dirigenza interista che temeva una contestazione simile a quella per lo scambio Guarin-Vucinic. E anche che il classe ’92 di Zagabria potesse esplodere in quel di Torino, cosa che poi gli è successa a Milano grazie a Spalletti, con Conte che ne ha raccolto tutti i frutti. Adesso però di Brozovic si riparla di nuovo in chiave addio, questo perché in casa Inter nessuno è incedibile a causa delle ben note problematiche di natura economico-finanziaria e il centrocampista è ancora in scadenza di contratto nel 2022. Fra appena un anno, quindi, con il rischio addio a zero davvero dietro l’angolo.

Cherubini e soci potrebbero sfruttare questo stand-by andando alla carica del calciatore garantendogli un contratto da circa 5 milioni fino a giugno 2025. Qualcosa insomma come 20 milioni di euro, mentre ai nerazzurri la proposta potrebbe non superare i 25 milioni. Difficile che l’Inter, seppur in affanno, possa accettare di cedere uno dei suoi pezzi da novanta alla storica rivale. Solo estero, in caso di divorzio da Marcelo Brozovic, anche se il pericolo è che il numero 77 e chi lo rappresenta – oggi il padre dopo il divorzio da Bicanic – possa accordarsi comunque con la Juventus a partire della stagione 2022/2023, quindi a parametro zero.

Calciomercato Juventus, Locatelli più abbordabile di Brozovic: i dettagli

La pista Locatelli resta però la più ‘semplice’ per la Juventus. Ottimi i rapporti col Sassuolo e il ragazzo cresciuto nel Milan spinge per trasferirsi alla Continassa: nell’affare da 28-30 milioni di euro dovrebbe finire almeno una contropartita tecnica.

