Il futuro di Hakimi sarà probabilmente lontano dall’Inter: Simone Inzaghi è già pronto ad abbracciare l’erede, colpo in prestito dalla Liga

Achraf Hakimi sarà con ogni probabilità il grande sacrificato per far quadrare il bilancio nerazzurro. Grandi manovre in vista in casa Inter, con il calciomercato estivo che incombe e l’urgenza di cercare un sostituto all’altezza del terzino di origini marocchine. Simone Inzaghi punta ad un laterale di grande affidabilità: piace tanto Lazzari ma il nome caldo potrebbe arrivare direttamente dalla Spagna. Il Barcellona di Ronald Koeman metterà diversi nomi di assoluto valore sul mercato e proprio il club catalano rivelerebbe una grande occasione per la corsia di destra di Simone Inzaghi: il nome giusto per l’Inter campione d’Italia può essere quello di Sergi Roberto, accostato anche alla Juventus nelle scorse settimane.

Calciomercato Inter, addio Hakimi: erede da Barcellona

Secondo quanto riportato da ‘Diario Gol’, nel lungo elenco delle cessioni stilato da Koeman e Laporta, vi sarebbe anche Sergi Roberto. Il terzino, all’occorrenza centrocampista, del Barcellona partirà dalla Catalogna vista la crescente concorrenza nel suo ruolo. Una doppia possibilità per l’Inter.

Da un lato l’approdo immediato nella Milano nerazzurra per meno di 15 milioni, vista l’imminente (2022) scadenza contrattuale, dall’altro la possibilità che il terzino rinnovi e venga lasciato partire in prestito con diritto/obbligo di riscatto ad una cifra tra i 15 ed i 20 milioni.

Koeman non intende più puntarvi e l’Inter può approfittarne: Sergi Roberto, autore di 1 rete e 2 assist nelle 20 presenze accumulate nella scorsa stagione, può essere il nome giusto per rimpiazzare Hakimi.