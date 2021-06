Può cambiare tanto la Juventus di Massimiliano Allegri nel calciomercato estivo che sta per entrare nel vivo: un big è già pronto a fare le valigie

La Juventus di Allegri vedrà diverse partenze per lasciare spazio ad innesti espressamente richiesti dal tecnico livornese. Tra gli ormai certi addi nelle scorse settimane vi è sicuramente quello di Aaron Ramsey. L’ex centrocampista dell’Arsenal non ha brillato nelle due stagioni in bianconero e la sua permanenza, nonostante un ricco contratto da 7 milioni di euro fino al 30 giugno 2023, è da escludere. Il durissimo sfogo dei giorni scorsi dal ritiro con il Galles ha quindi aperto una crepa insanabile, con la Juventus e Ramsey mai così lontani. Il futuro del talento gallese, che il prossimo dicembre compirà 31 anni, sarà dunque lontano dalla Serie A: si apre una tripla possibilità per il nazionale gallese.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, annuncio a sorpresa | Deciso il futuro di Morata!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter e Juventus, niente Florenzi | Ci prova l’ex Serie A

Calciomercato Juventus, Ramsey ai saluti: tripla opzione

Ramsey via da Torino è ormai, quasi, una certezza. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, per il centrocampista si starebbe aprendo il ritorno in Premier League. C’è la suggestiva possibilità di una seconda occasione all’Arsenal ma non solo.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Crystal Palace e West Ham hanno effettuato dei sondaggi esplorativi, pronte ad accogliere Ramsey che in più di un’occasione ha definito frustrante il biennio con la maglia della Juventus.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, svolta per il centrocampista | Trattativa ufficiale

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, Maldini lancia la sfida alla Juventus | Vuole Icardi!

Nell’ultima stagione con Pirlo alla guida, il gallese ha collezionato 30 presenze, con 2 reti e 5 assist e soli 1543′ in campo.