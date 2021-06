Il futuro di Gianluigi Buffon sarà in Serie B: l’ex campione del mondo nel 2006 riparte dal Parma, c’è l’annuncio ufficiale

Un video sull’account ufficiale che non lascia spazio a dubbi e galvanizza i tifosi del Parma. Il grande ritorno di Gianluigi Buffon è ufficiale. Il portiere 43enne, dopo l’esperienza con la maglia della Juventus, torna nel club che lo ha presentato al grande calcio ormai vent’anni fa. Dopo numerose voci che lo hanno accostato a diversi club, in Serie A anche la Roma di Mourinho, per il portiere è tempo di tornare a ‘casa’. Colpo di calciomercato di assoluto spessore quello della società di Krause: ripartire dalla B insieme a Buffon per tentare l’immediata risalita in Serie A.

Calciomercato Parma, UFFICIALE: torna Buffon, l’annuncio

“È tornato al suo posto. È tornato a casa”. Un messaggio breve quello del Parma che, con un video sul profilo Twitter, ha riaccolto il portiere che dunque tornerà a vestire la casacca gialloblù.

Ecco il video che presenta il suggestivo ritorno di Buffon con il club gialloblù: