Il Milan prova a pescare il giovane danese della Sampdoria offrendo una doppia contropartita

Il Milan è in cerca di rinforzi sul mercato per sopperire alla partenza di Hakan Calhanoglu che non ha portato nessun ritorno economico nelle casse rossonere. Il club rossonero ha bisogno di una rosa profonda per affrontare al meglio campionato e Champions League e Paolo Maldini sta cercando di costruire una squadra completa.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, addio Dybala | Scambio in Serie A per l’erede

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, assist di Ronaldo | Colpo in attacco

Tra le idee della società rossonera sulla trequarti c’è anche la pista che porta a Mikkel Damsgaard, giovanissimo trequartista classe 2000 della Sampdoria. Si è messo in mostra con la Samp segnando 2 gol e fornendo 4 assist ma anche in questo Europeo con la Danimarca ha dimostrato di essere un profilo di assoluto talento e lo testimonia il fantastico gol contro la Russia nell’ultima partita del girone.

Calciomercato Milan, doppia contropartita per Damsgaard

La duttilità Damsgaard lo rende un giocatore molto richiesto e il Milan vorrebbe riuscire a strapparlo ai blucerchiati offrendo delle contropartite tecniche, in particolare Rade Krunic e uno tra Caldara e Gabbia. Molto dipenderà anche da chi verrà eletto come nuovo allenatore della Samp. Qualora dovesse tornare Marco Giampaolo una delle pedine di scambio più rilevanti potrebbe essere proprio Krunic (allenato da Giampaolo al Milan).

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, colpo Dybala | La Juventus chiede in cambio il big

Il presidente Ferrero valuta il suo gioiellino danese circa 25 milioni di euro, una cifra che dovrebbe essere colmata dal Milan non solo con le contropartite ma anche con una parte cash. I rossoneri continuano a valutare la soluzione migliore per stanare la Sampdoria e riuscire a regalare a Stefano Pioli un nuovo giovane su cui lavorare.