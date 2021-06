Tra gli obiettivi di casa Milan c’è anche un vice Theo Hernandez, che consenta al francese di rifiatare. Idea dalla Germania ad un anno dalla scadenza

Occhi puntati sul mercato ma anche su Euro 2020 per tutti i top club italiani, a caccia di eventuali calciatori da puntare in sede di campagna acquisti. Tra i grandi scontenti dell’estate c’è sicuramente Theo Hernandez, ancora una volta non convocato dalla Francia per la campagna europea con Deschamps che ha preferito il fratello Lucas e l’ex Roma Digne. Proprio il laterale francese ex Real Madrid sarà però il punto di ripartenza del Milan di Pioli nella prossima e complicata stagione, quando ci sarà da affrontare anche il grande ritorno in Champions League. Il club meneghino punta però anche ad inserire in organico un vice Theo, che sia quindi in grado di dare il cambio al francese, facendolo rifiatare senza però perderne troppo in termini di qualità, quantità ed esperienza. In questo senso un assist potrebbe arrivare proprio da Euro 2020. Per non perderti le ultime notizie di calciomercato scopri il nostro profilo Twitter

Calciomercato Milan, idea Halstenberg come vice Hernandez: la situazione

Il Milan punta quindi a rinforzare la corsia di sinistra con un’alternativa di rilievo ad Hernandez, ma che al contempo non costi troppe risorse. In questo senso potrebbe essere preso in considerazione il profilo di Marcel Halstenberg, laterale mancino tedesco che sta vivendo da comprimario l’avventura della Germania agli Europei. Trattasi infatti del vice-Gosens di Loew che lo ha schierato a gara in corso contro il Portogallo. Il classe 1991 del Lipsia potrebbe essere in uscita alla luce del contratto in scadenza tra un anno, nel giugno 2022, che potrebbe contribuire ad abbassarne ulteriormente il prezzo.

Il valore di mercato si assesta tra i 10 e i 15 milioni di euro, ma alla luce dei rapporti del Milan col Lipsia e soprattutto di un accordo vicino alla fine, i rossoneri potrebbero anche forzare la mano per uno sconto, ottenendo così un vice Theo low cost, ma di sicuro affidamento anche a livello internazionale.