L’Inter ufficializza l’acquisto di Alex Cordaz attraverso un comunicato

L’Inter ha annunciato, attraverso i propri canali ufficiali, l’acquisto di Alex Cordaz che diventerà il nuovo vice Handanovic. Per l’ex Crotone si tratta di un ritorno in nerazzurro dopo il triennio nelle giovanili e gli anni in Serie A dal 2003 al 2005. Il portiere, che ha firmato un contratto annuale fino al 2022, lascia il Crotone dopo 5 stagione in cui ha anche indossato la fascia da capitano.

Calciomercato Inter, il comunicato su Cordaz

Ecco l’annuncio ufficiale del club nerazzurro: “FC Internazionale Milano comunica l’arrivo dal Crotone di Alex Cordaz: il portiere classe 1983, cresciuto nel Settore Giovanile nerazzurro, dove in tre stagioni ha conquistato uno Scudetto Primavera e una Viareggio Cup, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022. #WelcomeAlex”.