Da Ronaldo dipende il possibile arrivo di Mauro Icardi alla Juventus: i bianconeri pensano ad uno scambio con il Psg

La Juventus deve ancora sistemare la situazione legata a Cristiano Ronaldo che non ha ancora deciso cosa fare del suo futuro. Il portoghese ha ancora un anno di contratto con la ‘Vecchia Signora’ ma non è certo di continuare in Italia. Rimane calda l’ipotesi Paris Saint-Germain, la prima candidata e forse l’unica in grado di sostenere il costo dell’ingaggio dell’ex Real Madrid ma non tramonta la clamorosa suggestione di ritorno al Manchester United.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, sfuma il colpo in difesa | Ad un passo dalla Premier

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, colpo in attacco | Incontro per l’affare

Calciomercato Juventus, possibile scambio Arthur-Icardi

Nel possibile trasferimento di CR7 al Psg potrebbe rientrare nella trattativa Mauro Icardi che tornerebbe, quindi, in Serie A. Qualora, però, dovesse concretizzarsi il romantico ritorno di Ronaldo ai Red Devils, la Juventus potrebbe comunque provare ad arrivare a Icardi, inserendo un altro giocatore nello scambio.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, ritorno con scambio | Intreccio con Dybala!

L’ipotesi dei bianconeri sarebbe quella di inserireArthur nell’affare. Il brasiliano non rientra a pieno nei piani tecnici e tattici di Massimiliano Allegri e le sue qualità potrebbero attirare l’interesse dei parigini e aprire alla cessione dell’attaccante ex Inter. Si tratterebbe di uno scambio alla pari in quanto il valore di mercato sia del brasiliano ex Barcellona che del centravanti argentino è di circa 50-60 milioni di euro. Un’ipotesi che dipende, ovviamente, dalla scelta di Cristiano Ronaldo e dalle possibilità economiche del Psg.