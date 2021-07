Il calciomercato della Juventus può entrare nel vivo con un clamoroso scambio con la Roma di Mourinho: doppia cessione, lo vuole Allegri

Il calciomercato bianconero può entrare nel vivo. Sono diversi i nomi sul taccuino dei dirigenti bianconeri che vogliono consegnare il prima possibile la rosa al completo a Massimiliano Allegri. In tal senso, in attesa di conoscere quello che sarà il futuro di Cristiano Ronaldo in scadenza tra meno di dodici mesi con la ‘Vecchia Signora’, rispunta una suggestiva ipotesi per la trequarti bianconera. I bookmakers tornano infatti ad accostare Nicolò Zaniolo alla società torinese che, già l’anno scorso, aveva pensato fortemente di puntare sul talento giallorosso. Adesso Zaniolo alla Juventus è quotato a 25 ma le possibilità, sulla carta, sembrerebbero destinate a crescere. Ecco dunque che uno scambio sull’asse Roma-Torino appare un’ìpotesi possibile, con i capitolini che potrebbero tornare alla carica per Merih Demiral. Il centrale turco piace da tempo ai vertici di casa Roma, a caccia di un centrale già pronto a guidare la difesa di Mourinho. La Juventus valuta il cartellino dell’ex Sassuolo non meno di 40 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, sogno Zaniolo: non solo Demiral a Roma

La società di Friedkin ha però la necessità di trovare un rinforzo, dopo il brutto infortunio di Spinazzola, sulla corsia mancina. I bianconeri, oltre a Demiral, potrebbero proporre anche il cartellino di Mattia De Sciglio, valutato 10 milioni di euro (vista la scadenza nel 2022) e già accostato l’anno scorso alla società capitolina.

Una possibile maxi offerta, due per uno, da 50 milioni di euro per convincere la Roma a lasciar partire Zaniolo. Il cartellino dell’ex Inter è però valutato ben 60 milioni dai giallorossi.

Una situazione in divenire, viste anche le condizioni fisiche di Zaniolo reduce dall’ennesimo brutto infortunio e deciso a trovare riscatto nella stagione che sta per cominciare.