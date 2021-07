Il calciomercato della Juventus vede l’arrivo di un nuovo attaccante tra le priorità di Allegri: svolta dalla Francia, ritorno lontano

Dopo un’annata sotto al di sotto delle aspettative, la Juventus ha scelto Massimiliano Allegri per risollevare il progetto bianconero e puntare al vertice, in Serie A ed Europa. In tal senso, oltre alla conferma di Alvaro Morata, la ‘Vecchia Signora’ guarda con interesse ad un ulteriore colpo in attacco nel calciomercato estivo. Secondo quanto riportato da ‘RMC Sport’, però, sembrerebbe destinata a sfumare la pista che porta ad Arkadiusz Milik. Il bomber ex Napoli, protagonista di mesi convincenti con la maglia del Marsiglia, è destinato a rimanere in Francia. La situazione economica e l’addio di Fabio Paratici, maggiore sponsor dell’ex punta dell’Ajax, ha portato ad un allontanamento dall’acquisto del polacco.

Calciomercato Juventus, intrigo Milik: scenario a sorpresa

Con ogni probabilità, quindi, Milik proseguirà la carriera al Marsiglia rimandando, per il momento, l’eventuale ritorno in Serie A. Fino ad alcune settimane fa il 27enne bomber era tra i principali candidati a rinforzare il reparto offensivo della Juventus.

Adesso è cambiato tutto, con Milik pronto a restare al Marsiglia. In 15 presenze accumulate in Ligue 1, Milik ha messo a segno ben 9 reti in 1225′, al netto di alcuni infortuni subiti durante la stagione.

Per la Juventus è quindi tempo di guardare altrove: Milik è decisamente più lontano dalla maglia bianconera.