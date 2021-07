Paolo Maldini lavora senza sosta ed è pronto a blindare nei prossimi giorni uno dei pilastri di Stefano Pioli: rinnovo ad un passo

Il Milan non intende fermarsi e dopo aver chiuso il colpo Giroud dal Chelsea campione d’Europa è già pronto ad incassare un nuovo sì. Tra le priorità della società di Elliott durante il calciomercato estivo vi è la conferma di alcuni pilastri ritenuti tanto da Maldini quanto da Pioli fondamentali per il progetto Milan. Tra questi vi è sicuramente Simon Kjaer, reduce da un grande Europeo con la Danimarca e pronto a prolungare il suo accordo con il ‘Diavolo’. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, i discorsi per il rinnovo fino al 30 giugno 2023 (Kjaer come Kessie è in scadenza l’anno prossimo) sono avviati ed il capitano della Danimarca sarebbe ben felice di proseguire in quel di Milanello.

Calciomercato Milan, Kjaer rinnova: sarà il nuovo capitano

Un discorso che trova campo libero da mister Stefano Pioli che stravede per Kjaer ed è pronto, con il consenso del gruppo, ad affidare all’ex Palermo e Roma la fascia di capitano del suo Milan.

Un’investitura importante per il centrale protagonista di una stagione in rossonero da assoluto protagonista al fianco di Tomori, con 39 presenze, 1 rete e 2 assist vincenti.

Numeri che hanno, oltre allo spessore umano di Kjaer, convinto i vertici di via Aldo Rossi a puntare ancora sul 32enne di Horsens: sarà lui il prossimo capitano rossonero.