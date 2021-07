Calciomercato Juve, carta Demiral | Tre possibili scambi in Serie A!

Calciomercato Juve: Demiral è tornato a Torino ma il suo futuro è sempre più in bilico. Ecco tre possibili scambi in Serie A: tutti i dettagli

È Merih Demiral il primo Nazionale a rientrare alla Continassa in casa Juventus. Il difensore turco ha svolto questa mattina le visite mediche di inizio stagione e si aggregherà al resto del gruppo agli ordini di Allegri. Tuttavia, il suo futuro è sempre più in bilico e tutt’altro che scritto. Il 23enne cerca infatti maggiore spazio ed un ruolo da protagonista, ma nelle gerarchie di Allegri partirà come riserva di Bonucci, Chiellini o de Ligt. L’ex Sassuolo cerca così una nuova destinazione, e il club bianconero è disposto ad accontentare il giocatore. Ecco tre ipotesi di scambio in Serie A in questa sessione estiva di calciomercato. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juve, dalla Roma al Milan | Tre possibili scambi per Demiral

Recentemente Demiral è stato accostato alla Roma di Mourinho. Il turco piace allo ‘Special One’, ma la richiesta di 40 milioni di euro da parte della Juve ha subito raffreddato la pista. Si è così parlato di un possibile scambio con Gianluca Mancini, anche lui accostato ai bianconeri. Un altro possibile scambio potrebbe essere intavolato con il Milan: come Demiral, anche Romagnoli è in uscita ma a differenza dell’ex Sassuolo è in scadenza di contratto nel 2022. Per non perderlo a parametro zero la società rossonera potrebbe così offrire il cartellino del difensore (valutato circa 20 milioni) più un conguaglio per Demiral.

Infine, occhio anche all’ipotesi Lazio. Correa è un profilo che piace al club torinese e, in caso di mancato trasferimento al PSG, potrebbe essere proposto proprio il centrale classe 1998 per l’attaccante argentino. Tre possibili scambi in Serie A per accontentare le richieste del giocatore e ricavarne il massimo in cambio. Occhi puntati in casa Juve anche sul futuro di Demiral.