Il calciomercato dell’Inter può vedere uno scambio con il top club: addio Stefano Sensi e Juventus a mani vuote

L’Inter di Simone Inzaghi prende lentamente forma. Con la sessione estiva di calciomercato che non è così lontana dalla chiusura (il prossimo 31 agosto) la società meneghina deve accelerare per regalare al tecnico piacentino i prossimi rinforzi e completare la rosa prima dell’inizio del campionato. In tal senso, salutato Hakimi (finito per quasi 70 milioni al PSG) e accolto a zero Hakan Calhanoglu, adesso a dire addio potrebbe essere Stefano Sensi. L’ex Sassuolo sta deludendo ormai da diversi mesi per i continui infortuni che non hanno dato modo al centrocampista di poter contribuire pesantemente all’ultimo scudetto targato Conte. Ecco quindi che Sensi potrebbe finire lontano dalla Milano nerazzurra, e dal calcio italiano, con uno scambio clamoroso che befferebbe la Juventus: il top player può finire tra le file dei campioni d’Italia, bianconeri ko.

Calciomercato Inter, scambio con Sensi: Juve ko

Sensi via dall’Inter e, nuovamente, accostato al top club spagnolo. L’idea sull’asse Milano-Barcellona porterebbe il giocatore interista, che in nerazzurro percepisce 2 milioni netti all’anno, alla corte di Koeman. Percorso inverso per l’esubero, ormai ai margini dopo una sola stagione del progetto di Laporta e Koeman: Miralem Pjanic.

Il bosniaco è stato accostato con forza al ritorno alla Juventus nelle ultime settimane ma a sorpresa potrebbe approdare alla corte di Inzaghi e sfidare proprio la sua ex squadra, l’anno prossimo.

Al Barcellona Pjanic guadagna 6 milioni di euro netti: uno scambio che porterebbe qualità ed esperienza all’Inter, con Sensi che proverebbe invece a rilanciarsi in Catalogna.