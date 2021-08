Il Milan prosegue la caccia ad un nuovo colpo in attacco: ritorno di fiamma e possibile scambio, ecco il piano del club rossonero

Un calciomercato estivo che ha visto, fino ad ora, il Milan tra gli assoluti protagonisti. La squadra di Stefano Pioli è alla ricerca di ulteriori rinforzi da qui alla chiusura della sessione, tra meno di un mese. Uno dei nomi che con costanza è stato accostato alla società di via Aldo Rossi negli ultimi mesi è quello di Domenico Berardi. Dopo un Europeo da protagonista con l’Italia, adesso l’esterno del Sassuolo potrebbe riavvicinarsi alla società rossonera. Secondo quanto riportato da ‘Sisal’, infatti, la quota che vedrebbe il passaggio alla corte di Pioli dell’attaccante classe 1994 starebbe lentamente scendendo. Un indizio di mercato che può quindi anticipare la prossima mossa del Milan, nonostante l’importante richiesta fatta dal Sassuolo per il suo gioiello: almeno 40 milioni di euro.

Calciomercato Milan, due per uno: ecco Berardi

Il club meneghino opterebbe quindi per uno scambio, per tentare di attutire i costi per il cartellino di Berardi. Il Milan può inserire nella trattativa il cartellino di Matteo Gabbia, centrale 21enne la cui valutazione si aggira intorno ai 10 milioni.

Ma non solo. I rossoneri sono disposti ad un doppio sacrificio: anche Tommaso Pobega, dopo il prestito allo Spezia, è destinato a partire e può finire al Sassuolo: in questo caso la valutazione per il talentuoso centrocampista sarebbe di 12 milioni.

Maldini e Massara pareggerebbero la richiesta degli emiliani con un conguaglio cash di circa 18 milioni, con l’intenzione di consegnare a Pioli il nuovo attaccante già nelle prossime settimane.