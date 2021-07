Il Milan valuta il futuro di Frank Kessie ed il possibile erede di Calhanoglu: ecco il doppio annuncio

Il Milan ha intenzione di completare la rosa a disposizione di Stefano Pioli e nelle prossime settimane verrano sciolti gli ultimi nodi dalla dirigenza rossonera. Maldini e Massara valutano l’acquisto di un nuovo trequartista che sostituisca Calhanoglu, finito a zero all’Inter ma non solo. La priorità si chiama Frank Kessie, tra i nomi più chiacchierati del calciomercato milanista vista anche la scadenza ferma al 2022 con la società di Elliott. In tal senso il giornalista Matteo Colturani, ai microfoni di ‘Top Calcio 24’, ha fatto il punto su quelle che dovrebbero essere le scelte di mercato del Milan. Si parte dall’ex centrocampista dell’Atalanta che potrebbe rinnovare al ritorno dalle Olimpiadi con la nazionale ivoriana. “Io direi di sì alle richieste di Kessie per non perdere un capitale, ancora una volta, dopo quanto successo con Donnarumma e Calhanoglu. Acconsentirei”, ha aggiunto il giornalista, “per poi venderlo alla velocità della luce e fare una plusvalenza mostruosa”.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, scambio in Serie A | Nel mirino il difensore!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, effetto domino in attacco | Via Leao dentro il bomber

Calciomercato Milan, da Kessie al post Calhanoglu: “Ecco chi prenderei”

Uno scenario fino ad ora praticamente mai valutato, con la società meneghina che prosegue nel lavorare ai fianchi l’agente del ‘Presidente’ per trattenerlo oltre il 2022. Colturani si è poi espresso sull’erede di Calhanoglu, con un nome in particolare in mente: Marcel Sabitzer.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

“Per la trequarti, prenderei Sabitzer del Lipsia, è in scadenza di contratto tra un anno e mi dicono che con 16 milioni più 2 milioni di bonus si può portare a casa”, le parole del giornalista sul possibile nuovo rinforzo del Milan.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, richiesta ‘monstre’ | Maldini trema!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, addio Theo Hernandez | Arriva la decisione!

Situazione in evoluzione, con il futuro di Kessie che può vedere una svolta nelle prossime settimane: Sabitzer il possibile erede di Calhanoglu per la trequarti di Pioli.