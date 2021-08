La Roma si avvicina sempre di più al centrocampista e Mourinho ha scelto il suo uomo: contatti avviati con il club inglese

Prende sempre più forma la nuova Roma di Josè Mourinho e la prova contro il Trabzonspor è la testimonianza del gruppo che si sta creando. Manca ancora un tassello, però, per dare ancora più forma ai giallorossi e la società potrebbe presto ufficializzare il nuovo colpo a centrocampo. Sin da giugno il primo nome è sempre stato quello di Xhaka ma la trattativa non è poi andata in porto. Nei piani dei giallorossi adesso c’è Lucas Torreira. Il centrocampista uruguaiano viene da una stagione non indimenticabile all’Atletico Madrid e ha voglia di riscattarsi. La Serie A è un campionato che conosce molto bene, vista la sua esplosione alla Sampdoria.

LEGGI ANCHE>>>Inter-Genoa 4-0, buona la prima per i campioni d’Italia | Calhanoglu e Dzeko segnano all’esordio

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, Ronaldo verso un sensazionale ritorno | I dettagli

Calciomercato Roma, scelto Torreira per il centrocampo

Come riportato dal sito spagnolo ‘todofichajes.com’, lo stesso Mourinho sta spingendo per l’arrivo di Torreira. La Roma sarebbe già a buon punto nella trattativa con l’Arsenal, proprietaria del cartellino del giocatore, e potrebbe superare definitivamente la concorrenza della Lazio.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, 45 milioni per il bomber | La risposta dei nerazzurri

L’Arsenal chiede circa 20-25 milioni di euro. Resta da capire se la Roma riuscirà ad arrivare ad un accordo per un prestito con diritto di riscatto o se deciderà di acquistare il giocatore uruguaiano a titolo definitivo. La spinta di Mourinho potrebbe risultare decisiva nella buona riuscita della trattativa e presto la nuova Roma potrebbe avere il suo nuovo centrocampista.