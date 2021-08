La Lazio non fallisce la prima contro l’Empoli, l’Atalanta rischia la beffa contro il Torino ma vince nel recupero

La prima giornata di Serie A, apertasi con le vittorie di Inter e Sassuolo, rispettivamente contro Genoa ed Hellas Verona, prosegue con Empoli-Lazio e Torino-Atalanta. La prima gara termina 3-1 in favore della squadra di Maurizio Sarri che vince la sua prima partita sulla panchina bianco celeste. Il tecnico toscano ritrova da avversario l’Empoli, la squadra che lo ha consacrato prima del salto al Napoli. Sorprendentemente è proprio l’Empoli a passare in vantaggio al 4′ con Bandinelli, ma la Lazio pareggia dopo appena due minuti con Milinkovic-Savic. Nonostante gli occhi puntati sul ritorno di Felipe Anderson, a spiccare è Lazzari che raddoppia al 31′.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Roma, scelto il centrocampista | Contatti avviati

LEGGI ANCHE>>>Inter-Genoa 4-0, buona la prima per i campioni d’Italia | Calhanoglu e Dzeko segnano all’esordio

A pochi minuti dalla fine del primo tempo c’è gloria anche per Ciro Immobile su calcio di rigore. Nonostante qualche timido attacco dell’Empoli nel secondo tempo, la Lazio porta a casa i primi 3 punti della gestione Sarri.

Serie A, Torino-Atalanta 1-2: Piccoli la decide nel recupero

Molto meno scontato il risultato di Torino: i granata danno filo da torcere all’Atalanta di Gian Piero Gasperini e rischiano di strappare un punto. Anche in questo caso la gara si sblocca nei primi minuti grazie a Luis Muriel che ricomincia sulla falsa riga della stagione precedente.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, doppio colpo in attacco | Regia di Raiola

Il Torino, però, non si da per vinto e tiene in bilico la partita fino a quando al 79′ arriva il timbro del Gallo Belotti che, come spesso accade, si fa trovare pronto nel momento di difficoltà del suo Toro e buca Musso, complice la deviazione di Maehle. Nel recupero, però, Roberto Piccoli regala i 3 punti alla ‘Dea’ condannando i granata alla prima sconfitta.

Tabellino marcatori

EMPOLI-LAZIO 1-3

4′ Bandinelli, 6′ Milinkovic-Savic, 31′ Lazzari, 41’Immobile (R)

TORINO-ATALANTA 1-2

6′ Muriel, 79′ Belotti, 90+3′ Roberto Piccoli